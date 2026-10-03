На Урале ищут пропавшего рыбака
На Урале спасатели и волонтеры ведут поиски 41-летнего рыбака Сергея Колбанёва, пропавшего в районе озера Шитовское в Верхней Пышме. Об этом сообщает Е1.ru.
По данным издания, мужчина отправился на рыбалку 30 сентября. Как рассказал его друг Альберт, Сергей собирался переплыть на лодке на другой берег озера, однако обратно не вернулся.
На берегу обнаружили только пустую лодку, которую прибило к суше, а также личные вещи. Поиски пропавшего продолжаются.
Ранее сообщалось о гибели 30-летнего мужчины в затоне у Краснослободска в Волгоградской области. Инцидент произошел 2 октября во второй половине дня возле яхт-клуба, расположенного рядом с турбазой.
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