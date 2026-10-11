Пропавшего подростка ищут в Волгограде

11 октября 2026, 15:42

В Волгограде продолжают искать 16-летнего подростка, его сестру нашли

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Волгограде полиция и волонтеры продолжают поиски подростка, который ушел из дома и не вернулся. К ним также подключились родственники пропавшего, сообщает 11 октября V1.ru.