Пропавшего подростка ищут в Волгограде
В Волгограде полиция и волонтеры продолжают поиски подростка, который ушел из дома и не вернулся. К ним также подключились родственники пропавшего, сообщает 11 октября V1.ru.
По предварительным данным, 9 октября подросток вместе с младшей сестрой ушел из дома около 15:00. Поскольку у детей начались каникулы, родители не сразу забеспокоились об их отсутствии, однако к вечеру начали самостоятельные поиски.
В ночь на 10 октября девочку удалось найти. По словам отца, она находится с матерью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Дети гуляли по кварталам, но около трех часов ночи разделились: девочка направилась домой, а ее брат ушел в неизвестном направлении. Отец предположил, что подростки могли опасаться наказания за позднее возвращение.
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