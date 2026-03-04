Пропавшего неделю назад 17-летнего подростка из Ленобласти нашли живым
В Ленинградской области нашли живым 17-летнего подростка, который неделю назад пропал из поселка Янино. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
В ведомстве отметили, что его местонахождение установлено, подробности появятся позже. Утром 4 марта информацию также подтвердили в местном поисково-спасательном отряде «Северо-Запад», который активно помогал с поисками.
Юноша ушел из дома 25 февраля и несколько дней не возвращался. В связи с его исчезновением 2 марта возбудили уголовное дело.
Ранее мать пропавшего рассказывала, что сына могли завербовать мошенники. Она отмечала, что в последнее время он стал игнорировать сообщения и звонки от родителей. Младшая дочь женщины уже попадалась на уловки аферистов — ее запугали историей о фальшивых переводах с карты и угрожали.
