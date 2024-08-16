В Курской области продолжаются поиски дедушки, над которым издевались ВСУ

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Пенсионера, над которым издевались украинские боевики, до сих пор ищут в Суджанском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Александра Богачева.
«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи», — рассказал Богачев.
По его словам, все местные службы и волонтеры занимаются поисками пенсионера по мере своих возможностей. Он также сообщил, что его личность установлена. Мужчину зовут Александр Степанович Григорьев, ему 74 года.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.
В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.
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