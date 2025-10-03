Пропавшего при загадочных обстоятельствах в Бразилии россиянина нашли мертвым
Россиянина, пропавшего при загадочных обстоятельствах во время поездки в Бразилию, нашли мёртвым на 115-й день поисков. Об этом сообщает The Sun.
33‑летний Денис Копанев прилетел в Рио‑де‑Жанейро и собирался затем отправиться в Сан‑Паулу на встречу с американским знакомым. За день до этого, 9 июня, он должен был посетить смотровую площадку Виста‑Чинеза, после чего связь с ним прервалась.
Когда американец забил тревогу, организовали масштабные поиски, но тело Копанева обнаружили лишь 30 сентября — он не выжил во время прогулки по лесному парку Тижука.
Ранее сообщалось, что вещи и паспорт мужчины остались в арендованной квартире в престижном районе Гавеа. Уточняется, что он имел британское гражданство и работал финансовым аналитиком в Лондоне.
