Пропавшего при загадочных обстоятельствах в Бразилии россиянина нашли мертвым

03 октября 2025, 20:26

Sun: Пропавшего россиянина Дениса Копанева нашли мертвым в Бразилии

Фото: istockphoto/Thales Antonio

Россиянина, пропавшего при загадочных обстоятельствах во время поездки в Бразилию, нашли мёртвым на 115-й день поисков. Об этом сообщает The Sun.