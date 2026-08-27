Пропавшего российского подростка начали искать в болотах
В Тверской области волонтеры начали обследовать болота и обводненные зоны в поисках 14-летнего мальчика, пропавшего 15 августа. Об этом сообщила представитель поисково-спасательного отряда «Сова».
По ее словам, которые приводит РИА Новости, пешие группы самых опытных поисковиков передвигаются по грудь в болотах. Всего обследовали около 80 квадратных километров, в поисках использовались беспилотники и квадроциклы. На настоящий момент никаких находок нет.
Волонтеры вместе с полицией также проверяют поступающие от местных жителей сигналы о незнакомых подростках, появляющихся в населенных пунктах. Такие сообщения отрабатываются незамедлительно.
Известно, что перед исчезновением школьник рыбачил с отцом и его товарищем, но покинул водоем раньше из-за конфликта. Предполагается, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
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