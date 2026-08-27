Пропавшего российского подростка начали искать в болотах

27 августа 2026, 16:10

Под Тверью волонтеры начали обследовать болота в поисках пропавшего подростка

Фото: iStock/Nikolay Dubrovin

В Тверской области волонтеры начали обследовать болота и обводненные зоны в поисках 14-летнего мальчика, пропавшего 15 августа. Об этом сообщила представитель поисково-спасательного отряда «Сова».