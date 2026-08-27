Россиянин отправится в колонию за поджог своего места работы

27 августа 2026, 15:50

Суммарно 5,6 лет получили два калининградца за кражу техники и поджог склада

Фото: iStock/BrianAJackson

Калининградский областной суд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили товары со склада и подожгли помещение. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.