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Россиянин отправится в колонию за поджог своего места работы

Суммарно 5,6 лет получили два калининградца за кражу техники и поджог склада
Фото: iStock/BrianAJackson

Калининградский областной суд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили товары со склада и подожгли помещение. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.



По версии следствия, в период с августа по октябрь прошлого года один из фигурантов, работавший заведующим склада, украл бытовую технику почти на два миллиона рублей и незаконно продал ее в магазин.

Чтобы скрыть следы преступления, он нашел исполнителей для поджога. 30 октября злоумышленник привез подельников на территорию и дождался, когда огонь разгорится. В результате пожар уничтожил имущество на 57 млн рублей.

Похитителя и одного из поджигателей задержали. Суд приговорил их к четырем и 1,6 года лишения свободы соответственно.

Лидия Пономарева

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