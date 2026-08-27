Россиянин отправится в колонию за поджог своего места работы
Калининградский областной суд вынес приговор двум местным жителям, которые похитили товары со склада и подожгли помещение. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
По версии следствия, в период с августа по октябрь прошлого года один из фигурантов, работавший заведующим склада, украл бытовую технику почти на два миллиона рублей и незаконно продал ее в магазин.
Чтобы скрыть следы преступления, он нашел исполнителей для поджога. 30 октября злоумышленник привез подельников на территорию и дождался, когда огонь разгорится. В результате пожар уничтожил имущество на 57 млн рублей.
Похитителя и одного из поджигателей задержали. Суд приговорил их к четырем и 1,6 года лишения свободы соответственно.
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