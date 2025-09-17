Пропавшего российского школьника нашли после общения с мошенниками
В Москве нашли 13‑летнего Кирилла, который пропал после переписки с мошенниками. Об этом сообщает Telegram‑канал Shot.
По информации СМИ, потерпевшему написал подросток, который утверждал, что они вместе отдыхали в лагере, и предложил встретиться. Кирилл отправил собеседнику своё местоположение, после чего получил видеосообщение и удалил его.
Затем ему стали приходить сообщения от якобы сотрудников МВД с требованиями «доказать» отсутствие связей с Вооружёнными силами Украины и прислать фото банковских счетов родителей из приложений. Несколько дней его оскорбляли и запугивали, в том числе угрозами расправы в адрес родителей.
Под давлением он перевёл все деньги со счётов и разбил отцовский телефон. Позже мошенники заявили, что за ним следит полиция, и приказали спрятаться минимум на 12 часов, угрожая лишением родительских прав.
Ночевал школьник на скамейке в закрытом жилом комплексе. Утром его обнаружили полицейские и вернули родителям. С ребёнком всё в порядке, но он сильно испугался.
