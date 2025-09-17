Пропавшего российского школьника нашли после общения с мошенниками

17 сентября 2025, 21:29

SHOT: В Москве нашли пропавшего после общения с мошенниками 13-летнего мальчика

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве нашли 13‑летнего Кирилла, который пропал после переписки с мошенниками. Об этом сообщает Telegram‑канал Shot.