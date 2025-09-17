Мошенники в белых халатах: как фальшивые психологи выманивают данные у родителей

17 сентября 2025, 04:39

Депутат Лантратова предупредила о волне мошенников под видом школьных психологов

Фото: iStock/JuYochi

В начале учебного года мошенники активизировали новую схему обмана, представляясь школьными психологами и рассылая фишинговые ссылки на поддельные сайты.





Цель — получение личных данных родителей и детей для последующего ограбления банковских счетов или использования информации в более сложных атаках.



Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала усилить цифровую грамотность и сообщила о подготовке законопроекта, обязывающего операторов связи бесплатно блокировать мошеннические звонки.





«Это звучит убедительно, особенно для тревожных родителей, в начале учебного года. Они предлагают срочно «пересдать тест» по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал Госуслуг или школьный ресурс», — цитирует главу комитета Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» РИА Новости.