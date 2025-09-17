Мошенники в белых халатах: как фальшивые психологи выманивают данные у родителей
Депутат Лантратова предупредила о волне мошенников под видом школьных психологов
В начале учебного года мошенники активизировали новую схему обмана, представляясь школьными психологами и рассылая фишинговые ссылки на поддельные сайты.
Цель — получение личных данных родителей и детей для последующего ограбления банковских счетов или использования информации в более сложных атаках.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала усилить цифровую грамотность и сообщила о подготовке законопроекта, обязывающего операторов связи бесплатно блокировать мошеннические звонки.
«Это звучит убедительно, особенно для тревожных родителей, в начале учебного года. Они предлагают срочно «пересдать тест» по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал Госуслуг или школьный ресурс», — цитирует главу комитета Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» РИА Новости.Лантратова подчеркнула, что мошенники играют на ключевых эмоциях — страхе за ребенка, ощущении срочности и доверии к авторитету школьного работника.
Для защиты депутат рекомендует критически проверять подобные сообщения: звонить в школу по официальному номеру, проверять домены сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. Также важно обучать детей цифровой грамотности — объяснять, что нельзя передавать данные незнакомцам даже под видом школьных требований.