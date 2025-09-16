Достижения.рф

Прокуратура Жуковского направила в суд уголовное дело девушки-курьера мошенников

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Прокуратура города Жуковского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летней жительницы Самарской области. Её обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе надзорного органа Московской области.



«По версии следствия, с июня по июль этого года соучастники обвиняемой с помощью мессенджера ввели в заблуждение 65-летнюю жительницу Раменского муниципального округа, утверждая, что той необходимо подтвердить данные. После этого аферисты получили доступ к личному кабинету потерпевшей на портале госуслуг», – говорится в сообщении.
Представившись сотрудниками ФСБ, злоумышленники убедили женщину снять с банковских счетов деньги и внести на указанные мошенниками счета, после чего передать часть средств девушке-курьеру.

Обвиняемая встретилась с потерпевшей и, представившись сотрудником Росфинмониторинга, получила от неё 3,3 млн рублей. Общий ущерб, нанесённый пенсионерке, превысил 5,2 млн.

Уголовное дело направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу. Помимо этого, прокуратура города заявила гражданский иск в интересах потерпевшей о возмещении причинённого ущерба.
Лора Луганская

