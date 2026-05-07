Пропавшего россиянина нашли расчлененным в реке
45-летний житель Ачинска убил нового знакомого, расчленил его тело, упаковал в сумку и скинул в реку. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.
По версии следствия, все произошло в октябре 2025 года. Подозреваемый познакомился с потерпевшим на улице и пригласил его к себе домой выпить. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт — хозяин квартиры ударил гостя. Через несколько часов тот скончался.
Чтобы скрыть следы преступления, красноярец расчленил тело, сложил его части в сумку и вывез к берегу реки Чулым, где сбросил в воду. Останки обнаружили лишь 30 апреля в окрестностях деревни Старая Еловка. Вскоре личность погибшего установили — им оказался 58-летний житель Ачинского района, пропавший осенью.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Фигурант признал вину на допросе, а также рассказал, как совершал преступление, при проверке показаний на месте. Суд заключил его под стражу.
