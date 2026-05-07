Россиянин передал аккаунт в соцсети и оказался в СИЗО
В Сургуте по решению суда заключили под стражу местного жителя 1989 года рождения, которого обвиняют в содействии террористической деятельности. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, фигурант в социальной сети вёл переписку с представителем террористической организации, чьи взгляды разделял.
Выполняя просьбу собеседника, он передал ему доступ к своей учётной записи в другом мессенджере. Впоследствии этот аккаунт использовали члены террористической группировки в качестве средства связи.
Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жительнице подмосковных Люберец Евгении Конфоркиной. Ее осудили на 15 лет лишения свободы по обвинению в измене Родине.
Государственное обвинение запрашивало для неё 18 лет колонии. Помимо лишения свободы, суд назначил Конфоркиной штраф в размере 300 тысяч рублей.
