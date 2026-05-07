Псковские таможенники нашли 10 кг гашиша в запасном колесе авто из Германии
Видео: Кристина Петрова
В пункте пропуска Шумилкино псковские таможенники обнаружили почти 10 кг гашиша в легковом автомобиле, следовавшем из Берлина в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Наркотик был спрятан в запасном колесе транспортного средства. Всего специалисты изъяли 108 брикетов, упакованных в фольгу и обернутых в полимерную пленку. Стоимость партии на «черном» рынке может достигать 20 млн рублей.
Водитель, гражданин Литвы, пояснил, что его попросили привезти товар и передать незнакомому мужчине. При получении наркотика возле одной из московских гостиниц таможенники задержали 50-летнего россиянина. Он планировал за денежное вознаграждение перевезти гашиш в условленное место и передать третьим лицам.
Уголовное дело возбудили о контрабанде наркотических средств в крупном размере, совершенной организованной группой. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время фигуранты содержатся под стражей. Расследование продолжается.
