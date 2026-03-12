Пропавшего шесть лет назад ребенка нашли живым в тысячах километров от дома

12 марта 2026, 13:24

LADBible: в США нашли живой пропавшую 6 лет назад девочку в в 4000 км от дома

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В США нашли 11-летнюю Карен Рохас, исчезнувшую в 2020 году в Калифорнии. Об этом сообщает LADBible. Девочку обнаружили живой и невредимой более чем в четырех тысячах километров от дома.