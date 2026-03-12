Пропавшего шесть лет назад ребенка нашли живым в тысячах километров от дома
В США нашли 11-летнюю Карен Рохас, исчезнувшую в 2020 году в Калифорнии. Об этом сообщает LADBible. Девочку обнаружили живой и невредимой более чем в четырех тысячах километров от дома.
Карен пропала 2 июня 2020 года в городе Дуарте. Тогда ей было пять лет: около метра ростом, примерно 18 килограммов веса, каштановые волосы и карие глаза.
По версии полиции, незадолго до исчезновения Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес проверял условия, в которых жила девочка. Следствие полагает, что мать прекратила контакты с ведомством и увезла ребенка, после чего Карен надолго пропала из поля зрения правоохранителей.
Сдвиг в деле произошел в марте 2026 года, когда следователи получили сведения о возможном местонахождении пропавшей. По наводке, она могла находиться в округе Вашингтон в штате Северная Каролина.
К поискам подключились местные силовики. Проверка привела в одну из школ округа, где и нашли Карен — по данным офиса шерифа, она училась там под вымышленным именем.
Полиция сообщила, что ребенка взяли под защиту и ее жизни ничего не угрожает. В ведомстве подчеркнули, что раскрыть давнее исчезновение удалось благодаря взаимодействию нескольких служб и настойчивой работе детективов.
Дополнительные детали не раскрывают из-за возраста девочки и продолжающегося расследования.
