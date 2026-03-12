В ЛНР арестовали мужчину за убийство матери, чье тело нашли в выгребной яме
Суд в Луганской народной республике арестовал жителя Свердловска по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.
Как оказалось, фигурант ранее уже был судим за убийство. Следствие считает, что он причастен к жестокой расправе над пожилой женщиной, совершенной летом 2025 года.Тело пенсионерки обнаружили в августе того же года. Ее дочь нашла погибшую в выгребной яме, которая была засыпана строительным мусором. Из дома пропали драгоценности, банковская карта и деньги. По данным следствия, часть средств женщина ранее получила в качестве компенсации за гибель старшего сына — участника специальной военной операции.
Подозрение сразу пало на второго сына погибшей. После происшествия он скрылся и долгое время избегал задержания.
По информации следователей, мужчина скрывался на территории ЛНР, ночуя в землянках и заброшенных домах. Задержать его удалось лишь в феврале. После этого он дал признательные показания.
Читайте также: