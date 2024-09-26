Стало известно, где рухнул пропавший с радаров вертолёт Robinson 44

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Вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности между населёнными пунктами Бычье и Карандашевская в Архангельской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло накануне вечером между 16:00 и 16:30. Для прояснения ситуации понадобились целые сутки, поскольку рейс не был зарегистрирован, а сам борт принадлежал бизнесмену Алексею Семёнову и не был приписан ни к одному аэродрому.
Известно, что на борту находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и владелец судна Семёнов.
Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.
При этом отметим, что ранее Telegram-канал Mash давал иную информацию. По его данным, борт вылетел в 19:40, а на место должен был прибыть в 22:40. Значит крушение могло произойти в пределах этих временных рамок.
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Известно, что на борту находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и владелец судна Семёнов.
Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.
При этом отметим, что ранее Telegram-канал Mash давал иную информацию. По его данным, борт вылетел в 19:40, а на место должен был прибыть в 22:40. Значит крушение могло произойти в пределах этих временных рамок.
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Анастасия Чинкова