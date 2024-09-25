Пропавшую под Омском пенсионерку спустя неделю нашли связанной в погребе

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В Омской области спустя неделю поисков нашли пропавшую 72-летнюю пенсионерку, бабушка лежала без сознания в погребе. Об этом сообщает региональное СУ СКР. Отмечается, что старушку избил и бросил в погреб 41-летний рецидивист из-за тысячи рублей и телефона.
По данным ведомства, все произошло в начале сентября, когда мужчина пришел к пенсионерке починить пол, однако у них возник конфликт по поводу оплаты его работы. В пылу ссоры работник избил и связал бабушку, забрал у нее тысячу рублей и телефон, а после бросил ее в погреб.
Тревогу забила дочка пенсионерки, которая не могла до нее дозвониться. Полицейские, получив от нее обращение, пришли к бабушке домой, где и нашли ее.
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Тревогу забила дочка пенсионерки, которая не могла до нее дозвониться. Полицейские, получив от нее обращение, пришли к бабушке домой, где и нашли ее.
«Потерпевшая, пролежавшая больше недели без еды и воды в полузакрытом погребе, была госпитализирована с признаками сильного обезвоживания и переохлаждения, ее жизнь врачам удалось спасти, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет, женщине оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.Уголовное дело пока что возбудили по статье о грабеже, рецидивиста арестовали. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных мужчиной преступлений.
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Данил Пономарев