Житель Крыма получил 25 лет «строгача» за изнасилование дочери
В Бахчисарайском районе Крыма вступил в силу приговор мужчине, который совершал преступления сексуального характера в отношении собственной дочери. Об этом сообщает прокуратура республики.
Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких лет насиловал дочь. На момент совершения первого преступления потерпевшей не исполнилось 12 лет. Суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Подсудимый обжаловал приговор и попросил снизить наказание. Однако Верховный Суд республики рассмотрел жалобу и оставил приговор без изменений. Теперь осуждённый отбудет назначенный срок в колонии строгого режима.
До этого сообщалось об инциденте в Москве. На улице пенсионер распахнул халат без нижнего белья перед школьницами.
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