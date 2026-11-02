Житель Крыма получил 25 лет «строгача» за изнасилование дочери

02 ноября 2026, 15:42

В Крыму мужчина получил 25 лет колонии строгого режима за насилие над дочерью

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Бахчисарайском районе Крыма вступил в силу приговор мужчине, который совершал преступления сексуального характера в отношении собственной дочери. Об этом сообщает прокуратура республики.