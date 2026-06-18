Стала известна судьба пропавшего в Таиланде врача из России
Ветеринарный врач из Артёма Дарья, пропавшая на Пхукете, благополучно вернулась на родину и сейчас находится в специализированной клинике. Об этом сообщила в своём Telegram‑канале волонтёр и блогер Светлана Шерстобоева, чьи слова цитирует ТАСС.
Сейчас Дарья находится под наблюдением специалистов. Однако детали происшествия не разглашаются. Семья девушки решила не раскрывать, как она оказалась во власти так называемой «арабской мафии» и каким образом злоумышленники получили доступ к её банковским счетам.
Светлана рассказала, что посоветовала матери Дарьи обратиться в клинику с русскоговорящими врачами‑психиатрами. Именно они помогли организовать возвращение девушки на родину.
Волонтёр также поделилась некоторыми обстоятельствами, предшествовавшими инциденту. Выяснилось, что, прибыв на Пхукет, Дарья сразу отделилась от основной группы туристов и поселилась отдельно. По мнению Шерстобоевой, ещё находясь в Артёме, девушка могла вести переписку с мужчинами арабского происхождения, что, вероятно, и сыграло свою роль в случившемся.
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