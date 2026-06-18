Стала известна судьба пропавшего в Таиланде врача из России

18 июня 2026, 05:58

Пропавшего в Таиланде ветеринара из Приморья спасли и вернули домой

Фото: istockphoto/Shutter2U

Ветеринарный врач из Артёма Дарья, пропавшая на Пхукете, благополучно вернулась на родину и сейчас находится в специализированной клинике. Об этом сообщила в своём Telegram‑канале волонтёр и блогер Светлана Шерстобоева, чьи слова цитирует ТАСС.