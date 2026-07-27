Останки пропавшей десятки лет назад женщины нашли в США

27 июля 2026, 15:14

NYP: В канале США каякеры нашли останки пропавшей 40 лет назад женщины

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

В мае 2024 года во Флориде пара каякеров обнаружила человеческие останки в канале города Кейп-Корал. Спустя два года, в мае 2026-го, экспертиза ДНК при участии офиса шерифа округа Ливингстон (штат Нью-Йорк) позволила установить личность погибшей, пишет New York Post.