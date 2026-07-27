Останки пропавшей десятки лет назад женщины нашли в США
В мае 2024 года во Флориде пара каякеров обнаружила человеческие останки в канале города Кейп-Корал. Спустя два года, в мае 2026-го, экспертиза ДНК при участии офиса шерифа округа Ливингстон (штат Нью-Йорк) позволила установить личность погибшей, пишет New York Post.
Ею оказалась 23-летняя Роуз Мари Гейхарт, уроженка Дансвилля, которая перебралась во Флориду в конце 1984 года вместе со своим бойфрендом и его матерью. Девушка работала в местной закусочной Big Howie’s Hot Dogs. В последний раз ее видели 21 марта 1985 года, когда она садилась в красный пикап.
Как рассказала сестра пропавшей, Лори Трэвис, соседи по трейлерному парку неоднократно слышали ссоры и звуки бьющегося стекла из дома Роуз. По их словам, девушка могла быть беременной и хотела вернуться в родной город, но бойфренд категорически запрещал ей это делать.
После идентификации останков полиция Кейп-Корала возобновила расследование. Сейчас ведется розыск возможного убийцы.
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