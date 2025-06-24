Пропавших под Оренбургом маленьких девочек нашли мёртвыми
Индцидент произошёл 22 июня в Сакмарском районе Оренбургской области. Две пропавшие без вести девочки 13 и 14 лет найдены без признаков жизни в лесополосе. Подробности происшествия сообщает региональное СУ СКР.
Две подружки из села Первая Григорьевка отправились на прогулку, но домой не вернулись. Родители подняли тревогу и вызвали полицию. Пропавших детей искали около 60 полицейских, более 20 волонтеров и восемь сотрудников следственного комитета. Помимо этого, были задействованы местные охотники с собаками, водолазы и вертолёт. Поисковики обыскали территорию на площади 10 га, но всё было тщетно.
Страшную находку обнаружили утром 24 июня. Тела пропавших девочек нашли в лесополосе, расположенной в одном километре восточнее села. По данным Следственного комитета, видимых признаков насильственной смерти на погибших нет.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства гибели детей.
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