Пропавших под Оренбургом маленьких девочек нашли мёртвыми

24 июня 2025, 16:18

В Оренбургской области возбуждено дело о гибели пропавших девочек

Фото: Istock/LightFieldStudios

Индцидент произошёл 22 июня в Сакмарском районе Оренбургской области. Две пропавшие без вести девочки 13 и 14 лет найдены без признаков жизни в лесополосе. Подробности происшествия сообщает региональное СУ СКР.