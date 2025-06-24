У ребенка, которого мужчина бросил об пол в Шереметьево, сломан позвоночник

24 июня 2025, 15:24

Фото: iStock/Marija Stepanovic

У двухлетнего мальчика, которого мужчина бросил головой об пол в Шереметьево, врачи диагностировали перелом позвоночника и свода черепа. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.







«Нападавшим оказался 61-летний гражданин Белоруссии. Медосвидетельствование, предварительно, выявило в его крови следы каннабиса. Мужчина прилетел в Москву из Каира», — говорится в сообщении.



«Если ребенок погибнет и будет доказано, что мужчина желал его смерти, дело переквалифицируют по статье об убийстве малолетнего. Здесь максимальное наказание — 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — добавил Ульяненко в беседе с «Москвой 24».