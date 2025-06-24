У ребенка, которого мужчина бросил об пол в Шереметьево, сломан позвоночник
У двухлетнего мальчика, которого мужчина бросил головой об пол в Шереметьево, врачи диагностировали перелом позвоночника и свода черепа. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Нападавшим оказался 61-летний гражданин Белоруссии. Медосвидетельствование, предварительно, выявило в его крови следы каннабиса. Мужчина прилетел в Москву из Каира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок потерял сознание после удара головой об пол. Его оперативно доставили в клинику доктора Рошаля.
По словам адвоката Виталия Ульяненко, напавшему на малыша грозит до 15 лет тюрьмы. Он пояснил, что пожизненный срок не назначается за покушение на убийство, а найденные у него наркотики квалифицируют как отдельный состав преступления.
«Если ребенок погибнет и будет доказано, что мужчина желал его смерти, дело переквалифицируют по статье об убийстве малолетнего. Здесь максимальное наказание — 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — добавил Ульяненко в беседе с «Москвой 24».
Напомним, в аэропорту Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка, бросив его об пол. Инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала С.