Узбек из ревности зарезал русскую жену на глазах у дочери

24 июня 2025, 15:11

В Москве ревнивый муж убил жену на глазах у дочери

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В столице произошла трагедия — мужчина, подозревавший свою жену в неверности, жестоко расправился с ней прямо дома. Об этом сообщило управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.