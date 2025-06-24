Узбек из ревности зарезал русскую жену на глазах у дочери
В столице произошла трагедия — мужчина, подозревавший свою жену в неверности, жестоко расправился с ней прямо дома. Об этом сообщило управление СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, пара поссорилась вечером, после чего гражданин Узбекистана, 38-летний Абдуллох М., нанес своей жене Ольге, русской женщине, шесть ударов ножом. Трагическая сцена разыгралась на глазах их общей 12-летней дочери, которая смогла выбраться из квартиры и вызвать экстренные службы.
К сожалению, несмотря на оперативность медиков, женщина скончалась на месте происшествия от тяжелых травм. После преступления убийца скрылся, однако оставил важные улики — собственный мобильный телефон и паспорт. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут активные поиски преступника.
Сообщается, что семейная пара проживала вместе около 14 лет, внешне казались счастливыми людьми. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.
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