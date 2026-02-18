Пропавших в Петербурге сестёр Марину и Ирину вывезли в секту
Пропавших в Санкт-Петербург сестёр Марину и Ирину обнаружили во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
Оперативники подтвердили, что с девушками всё в порядке и угрозы их жизни нет.
По предварительным данным, в организацию под названием «Царская Империя» девушек увезла собственная мать. Сообщается, что участники движения отрицают законы Российской Федерации, а детей якобы заставляли записывать видео с зачитыванием лозунгов по заранее подготовленному тексту.
Лидером объединения называют Леонида Власова, ранее судимого за домогательства. По информации источников, он именует себя «державным патриархом и императором всея Руси».
В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Для сестёр эта история, по предварительным данным, завершилась благополучно.
