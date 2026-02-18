Пропавших в Петербурге сестёр Марину и Ирину вывезли в секту

18 февраля 2026, 20:58

Пропавших в Петербурге сестёр нашли во Владимирской области

Фото: Istock / ljubaphoto

Пропавших в Санкт-Петербург сестёр Марину и Ирину обнаружили во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».