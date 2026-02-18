Достижения.рф

После носового кровотечения: в Ленинградской области расследуют смерть младенца

В Ленобласти новорождённая умерла во время планового приёма у педиатра
Фото: Istock / Evgeniyaphotography

В Ленинградской области новорождённая девочка скончалась в поликлинике во время планового приёма. Об этом сообщает Mash.



По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, незадолго до визита к врачу у ребёнка началось носовое кровотечение. Во время приёма состояние девочки резко ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые проверки и экспертизы.

Софья Метелева

