После носового кровотечения: в Ленинградской области расследуют смерть младенца
В Ленобласти новорождённая умерла во время планового приёма у педиатра
В Ленинградской области новорождённая девочка скончалась в поликлинике во время планового приёма. Об этом сообщает Mash.
По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, незадолго до визита к врачу у ребёнка началось носовое кровотечение. Во время приёма состояние девочки резко ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые проверки и экспертизы.
