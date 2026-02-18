После носового кровотечения: в Ленинградской области расследуют смерть младенца

18 февраля 2026, 20:21

В Ленобласти новорождённая умерла во время планового приёма у педиатра

Фото: Istock / Evgeniyaphotography

В Ленинградской области новорождённая девочка скончалась в поликлинике во время планового приёма. Об этом сообщает Mash.