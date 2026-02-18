Мужчина задушил свою знакомую в Богородске из-за золотой цепочки
Мужчина задушил свою знакомую в Богородске из-за золотой цепочки. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Согласно информации правоохранительных органов, злоумышленник пришёл в гости к 65-летней жительнице дома на улице Строительной. Между друзьями возникла ссора, в ходе которой гость напал на хозяйку квартиры, начал её душить и похитил ювелирные украшения.
После этого он скрылся с места преступления. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Уточняется, что 50-летний уроженец Уфы был неоднократно судим, в том числе за убийство.
Ранее сообщалось, что в Охе Сахалинской области 23-летняя девушка убила своего 48-летнего сожителя, ударив его ножом в грудь.
