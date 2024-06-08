Пропавших в российском регионе детей нашли живыми

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Пропавшие в лесу Свердловской области два ребенка найдены живыми, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Детей эвакуировали из леса для передачи врачам.
Всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.
Дети пропали без вести 4 июня после того, как вместе с бабушкой и дедушкой ушли в лес возле села Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, но 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было.
Поисковики обследовали два участка леса и примыкающие к нему дороги. Протяженность лесополосы на этом участке составляет более 13 километров. километров. Следователи возбудили уголовное дело.
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Александр Климов