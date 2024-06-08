Пропавших в российском регионе детей нашли живыми

Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек. ​Что известно на данный момент об ударе украинской армии, в материале «Радио 1».