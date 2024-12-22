​Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив

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Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге, где машина на полной скорости врезалась в толпу, объяснено недовольством террориста по обращению с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ.
Как сообщил старший прокурор Хорст Хопенс в интервью Spiegel, подозреваемый выразил своё разочарование отношением властей к выходцам из Саудовской Аравии. В этом, скорее всего, заключается главный мотив недавнего теракта.
20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция заключила, что это был целенаправленный теракт.
Известно, что виноватого мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.
Подробнее о теракте в Магдебурге читайте в материале «Радио 1».
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20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция заключила, что это был целенаправленный теракт.
Известно, что виноватого мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.
Подробнее о теракте в Магдебурге читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева