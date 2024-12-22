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​Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив

Spiegel: магдебургский террорист атаковал ярмарку из-за отношения к саудовцам в ФРГ
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге, где машина на полной скорости врезалась в толпу, объяснено недовольством террориста по обращению с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ.
Как сообщил старший прокурор Хорст Хопенс в интервью Spiegel, подозреваемый выразил своё разочарование отношением властей к выходцам из Саудовской Аравии. В этом, скорее всего, заключается главный мотив недавнего теракта.

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция заключила, что это был целенаправленный теракт.



Известно, что виноватого мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Подробнее о теракте в Магдебурге читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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#терроризм
#атака
На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб ​
МЧС: мужчина погиб на Ставрополье из-за пожара от опрокинутого обогревателя
22 декабря 2024, 01:15

Фото: telegram-канал МЧС России

На Ставрополье случился пожар из-за неисправности обогревателя и неосторожности жителя. В садовом товариществе «Железнодорожный» задымился жилой дом, где находился мужчина. Спасти хозяина дома не удалось.
По предварительным данным, он уснул со включённым обогревателем, который опрокинулся на деревянный пол. Возгорание успело самоликвидироваться до прибытия пожарных, однако мужчина погиб.

Фото: telegram-канал МЧС России

МЧС России напомнило о важности соблюдения правил безопасности при использовании электрических приборов.

Ведомство рекомендует не оставлять включённые обогреватели без присмотра. Их следует устанавливать вдали от занавесок и мебели, всегда использовать только сертифицированное оборудование и не перегружать электросеть.

Также специалисты советуют устанавливать пожарные извещатели для своевременного обнаружения возгораний.

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#происшествия
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В столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы
SHOT: в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии
22 декабря 2024, 00:32

Фото: iStock/FelixRenaud

В столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы. Авиаудары по 3,5-миллионному городу наносят силы коалиции США и Великобритании.
Как заявили в Пентагоне, целью атак стали ракетный склад и командный центр хуситов. Точное число погибших и пострадавших пока остаётся неизвестным.

«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — официально подтвердило свои действия Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.
Кадры взрывов в Сане выложили в Telegram-канале SHOT.



Инцидент произошёл вскоре после того, как йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву ранним утром 21 декабря. «Радио 1» передавало, что израильская система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, которая упала на детскую площадку в центре города.

По данным ЦАХАЛ, при атаке в Тель-Авиве на тот момент пострадали 15 человек, большинство из которых получили лёгкие ранения от осколков стёкол.

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#йемен
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В Москве спорткар ​столкнулся с Renault рядом с местом ДТП Ефремова
SHOT: на Садовом кольце в Москве белый Porsche попал в ДТП
21 декабря 2024, 23:44

Фото: istockphoto/Bilanol

На Садовом кольце в Москве произошло жёсткое ДТП с участием белоснежного Porsche и Renault.
По информации SHOT, авария случилась на Смоленской площади, всего в 15 метрах от места смертельной аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов в 2020 году. Тогда его Jeep Grand Cherokee врезался в автомобиль «ВАЗ», что привело к трагическим последствиям.

В ДТП белый Porsche получил серьёзные повреждения: левая сторона машины сильно помята. Удар был достаточно сильным, но, по предварительным данным, пострадавших нет. Водитель и пассажир спортивного автомобиля оставались на месте аварии в ожидании эвакуатора.

Обстоятельства происшествия выясняются. Инцидент вновь привлёк внимание к опасной обстановке на дорогах столицы.

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#инцидент
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Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников
SHOT: в Санкт-Петербурге задержали пенсионерку за взрыв в отделении «Сбера»
21 декабря 2024, 23:07

Фото: telegram-канал Пресс-сек Красногвардейского

В Санкт-Петербурге задержана пожилая женщина, подозреваемая в поджоге и взрыве банкомата на Среднеохтинском проспекте.
Как сообщают в Telegram-канале SHOT, 67-летнюю пенсионерку задержали вечером 21 декабря в её квартире, расположенной неподалёку от места происшествия.

Следствие установило, что женщина использовала газ и легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат, после чего подожгла его спичками. Происходящее пенсионерка снимала на телефон. Предположительно, чтобы отчитаться перед злоумышленниками.



По данным SHOT, её обманули украинские мошенники, которые убедили пенсионерку совершить преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. К счастью, взрыв не привел к жертвам. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя все обстоятельства случившегося.

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#пенсионерка
#взрыв
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ДТП с микроавтобусом и легковушкой произошло в ЛНР, есть погибшие и пострадавшие
Пасечник: при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали девять человек
21 декабря 2024, 22:52

Фото: istockphoto/conejota

Семь человек погибли и девять пострадали в результате столкновения легковушки и микроавтобуса в Антрацитовском районе Луганской народной республики, проинформировал глава региона Леонид Пасечник. Инцидент произошел на автодороге Ровеньки — Дьяково. Уточняется, что среди пострадавших один ребенок.
Пасечник соболезнует родственникам и близким жертв аварии.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Известно, что рейсовый микроавтобус следовал из Ростова в населенный пункт Красный Луч. У девятерых пострадавших травмы различной степени тяжести.

Перед этим стало известно, что в Тобольске тюменского региона дети и взрослые отравились парами хлора на базе отдыха.

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#мир
#россия
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#лнр
#дтп
#смерть
#новости
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Экс-замминистра просвещения задержали в Москве по подозрению в хищении средств
21 декабря 2024, 19:57

Фото: istockphoto/conejota

Экс-замминистра просвещения задержали в одном из столичных аэропортов по подозрению в хищении бюджетных средств, проинформировали в МВД России, предоставив кадры задержания.
Уточняется, что речь идет о многомиллионной сумме. Бывшего министра разыскивали, его имя не называется, как и конкретная сумма.

Перед этим в столице была задержана пенсионерка, которая, по ее словам, под влиянием украинских мошенников взорвала петарду в МФЦ. Инцидент произошел в Отрадном, пострадавших нет. Изначально сообщалось о стрельбе, люди покидали здание торгового центра «Форт».

Помимо этого, очевидцы из Санкт-Петербурга проинформировали журналистов о взрыве в банковском отделении на Среднеохтинском проспекте. Подробности в нашем материале.

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#россия
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#хищение
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#деньги
#новости
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Гособвинение запросило 7 лет колонии для певца Шарлота*
21 декабря 2024, 18:12

Фото: iStock/Elena Horrmann

Гособвинение запросило назначить певцу Эдуарду Шарлоту* наказание в виде лишения свободы. Исполнителя, который сжег российский паспорт, просят приговорить к 7 годам и пяти месяцам колонии.
О запрашиваемом гособвинением сроке сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В то же время адвокат певца Алексей Лапузин назвал такое решение незаконным и несправедливым, так как предполагает максимально возможное наказание по вменяемым исполнителю статьям. В беседе с «Газетой.Ru» юрист добавил, что суд вынесет приговор через неделю — 27 декабря.
«Шарлот надеется на то, что суд будет справедливым, что приговор будет законным и обоснованным и что он будет освобожден», — отметил Лапузин.
Напомним, ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян, находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и отправили под арест.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка в Петербурге
Baza: Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте
21 декабря 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

О взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте Петербурга сообщили очевидцы, передает Baza. Уточняется, что выбило дверь здания. На место выдвинулись представители оперативных служб города.
Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Северной столице, когда молодой человек кинул коктейль Молотова в двери военкомата. Уточнялось, что мужчина перевел аферистам почти миллион рублей. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Перед этим стало известно, что в московском районе Отрадное в ТЦ «Форт» задержали пенсионерку, взорвавшую петарду в МФЦ. Сначала речь шла о стрельбе, однако позже выяснилось, что пожилая женщина, с ее слов, говорила с украинскими мошенниками.

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#взрывы
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В Химках взорвали салют в почтовом отделении
21 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock/Anna Baranova

Неизвестный запустил салют в помещении Почты России в Химках, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что из офиса десять человек успели самостоятельно эвакуироваться. Согласно информации канала, серьёзного пожара не произошло.

Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. Поджигатель, вероятно, убежал с места ​происшествия.

Ранее ​поджоги петард произошли в Королеве и в Отрадном. В настоящее время удалось установить ​одного нарушителя.

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