В Петербурге экс-министра МВД приговорили к девяти годам за взяточничество

05 марта 2026, 00:32

Фото: iStock/simpson33

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему инспектору отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Адмиралтейскому району. Как сообщили в объединенной пресс‑службе городских судов, мужчину признали виновным в коррупции.