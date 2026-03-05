В Петербурге экс-министра МВД приговорили к девяти годам за взяточничество
Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему инспектору отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Адмиралтейскому району. Как сообщили в объединенной пресс‑службе городских судов, мужчину признали виновным в коррупции.
Следствие установило, что в период с мая 2023 года по август 2024 года обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение от предпринимателей, осуществлявших уличную торговлю из передвижных киосков без необходимых разрешений. Ежемесячно через посредника полицейский получал по 25 тыс. рублей с каждой из восьми торговых точек. Дополнительно ему передавали по 10 тыс. рублей за разрешение на ночную торговлю из четырех автомобилей.
В результате общая сумма полученных взяток достигла 3,1 млн рублей. Суд приговорил экс‑инспектора к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил ему штраф в размере 6,2 млн рублей. Кроме того, в доход государства суд взыскал 2,8 млн рублей.
