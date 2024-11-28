В Подмосковье сын убил отца из-за алкоголизма

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В Кубинке Одинцовского городского округа Подмосковья 22-летний молодой человек убил собственной отца за злоупотребление им алкоголя. Об этом сообщает СК России по Московской области.
Следствие установило, что 26 ноября мужчина несколько раз ударил ножом своего 52-летнего отца, после чего он скончался. Все произошло в квартире.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийце уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата.
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«Мотивом преступления явилось длительное злоупотребление отца алкоголем», — уточняется в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийце уже предъявили обвинение. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске несовершеннолетние хулиганы выстрелили подростку в щеку из сигнальной ракетницы, когда он пытался защитить от них своего младшего брата.
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Элина Позднякова