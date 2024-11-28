Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве школьницы под Красноярском

Фото: iStock/Michał Chodyra
Суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, который убил и изнасиловал школьницу в красноярском поселке Ушканка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Напомним, в Красноярском крае задержали 40-летнего мужчину — его подозревают в нанесении телесных повреждений 17-летней школьнице, которая была разорвана свиньями в загоне.
Следователи продолжают собирать доказательства вины подозреваемого.
Напомним, следствие установило, что 23 ноября мужчина из-за ссоры с отцом погибшей девушки, решил забить его скот. Он вооружился ножом и палкой и отправился к свинарнику, однако там он увидел дочь своего неприятеля, которая кормила животных.
Тогда он несколько раз ударил девушку палкой по голове, она потеряла сознание, и злоумышленник изнасиловал ее. После этого он ушел, оставив девушку в хозпостройке, после чего ее растерзали свиньи.
Подозреваемый в ходе допроса вину свою признал.
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«Ужурским районным судом по ходатайству следствия подозреваемому в убийстве девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователи продолжают собирать доказательства вины подозреваемого.
Напомним, следствие установило, что 23 ноября мужчина из-за ссоры с отцом погибшей девушки, решил забить его скот. Он вооружился ножом и палкой и отправился к свинарнику, однако там он увидел дочь своего неприятеля, которая кормила животных.
Тогда он несколько раз ударил девушку палкой по голове, она потеряла сознание, и злоумышленник изнасиловал ее. После этого он ушел, оставив девушку в хозпостройке, после чего ее растерзали свиньи.
Подозреваемый в ходе допроса вину свою признал.
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Элина Позднякова