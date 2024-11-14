Пропавший замдиректора подмосковной компании найден заживо сварившимся в колодце

Фото: istockphoto/Олег Копьёв
В Раменском городском округе на территории гостиничного комплекса в деревне Островцы найден мёртвым заместитель директора компании, которая обеспечивала техническую безопасность объекта. Он заживо сварился в отводном колодце теплотрассы.
До этого мужчина на протяжении нескольких дней пытался решить проблему с утечкой воды из теплосети, сообщает MK.RU. В одном из колодцев он обнаружил свищ (пробоину) и попытался заделать её своими силами, но у него ничего не вышло. Тогда мужчина вызвал службу эксплуатации, но в назначенный день технологи не приехали.
Не сообщив никому из коллег о своих планах, замдиректора решил ещё раз самостоятельно устранить неполадки на теплотрассе. Он снова спустился в колодец, но неожиданно трубу прорвало окончательно. Мужчина заживо сварился в хлынувшем на него потоке горячей воды.
Через несколько часов тревогу забила его жена. Супруг не отвечал на звонки, и она забеспокоилась. Женщина связалась с администрацией гостиницы, и ей сказали, что муж где-то на территории, потому что его машина стоит на обычном месте. Однако мужчина не появился дома и поздно вечером. Тут уже все члены семьи помчались к нему на работу и приступили к поискам. Тело погибшего обнаружили в колодце чуть позже, когда с момента его смерти прошло уже несколько часов.
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Не сообщив никому из коллег о своих планах, замдиректора решил ещё раз самостоятельно устранить неполадки на теплотрассе. Он снова спустился в колодец, но неожиданно трубу прорвало окончательно. Мужчина заживо сварился в хлынувшем на него потоке горячей воды.
Через несколько часов тревогу забила его жена. Супруг не отвечал на звонки, и она забеспокоилась. Женщина связалась с администрацией гостиницы, и ей сказали, что муж где-то на территории, потому что его машина стоит на обычном месте. Однако мужчина не появился дома и поздно вечером. Тут уже все члены семьи помчались к нему на работу и приступили к поискам. Тело погибшего обнаружили в колодце чуть позже, когда с момента его смерти прошло уже несколько часов.
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Александр Бойцов