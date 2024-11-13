Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве

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Пресс насмерть раздавил мужчину на производстве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на предприятии в Северном Медведково. Рабочий попал в тигельный пресс в цеху по производству упаковки.
На данный момент устанавливается, кому принадлежит помещение и производство. Иные подробности о произошедшем не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Щёлково на керамическом заводе рабочему оторвало ногу во время ремонта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На данный момент устанавливается, кому принадлежит помещение и производство. Иные подробности о произошедшем не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Щёлково на керамическом заводе рабочему оторвало ногу во время ремонта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова