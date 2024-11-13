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В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени в цехе по производству мебельной продукции произошла трагедия. Из-за разрыва отопительного котла погибли два человека.


Трагический инцидент произошёл днём 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. После взрыва под обломками оказались директор и один из сотрудников предприятия. Оба мужчины получили смертельные ранения.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты и работники прокуратуры. Ведётся доследственная проверка. Правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников фабрики, устанавливают все детали и подробности происшедшего. Изымается вся документация, связанная с техникой безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем ходе расследования.

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#взрыв
Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве
13 ноября 2024, 19:32

Фото: istockphoto.com/ru/SergeyPankratov

Пресс насмерть раздавил мужчину на производстве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на предприятии в Северном Медведково. Рабочий попал в тигельный пресс в цеху по производству упаковки.

На данный момент устанавливается, кому принадлежит помещение и производство. Иные подробности о произошедшем не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Щёлково на керамическом заводе рабочему оторвало ногу во время ремонта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рабочий
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#завод
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Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке
13 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto.com/ru/Fedorovekb

Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, ее задержали за нецензурные оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Однако сама блогерша утверждает, что никого не оскорбляла.

По словам 43-летней модели, она некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую. Феррари утверждает, что при задержании упала из авто и разбила голову. Ехать в участок женщина отказывалась.

В результате модель увезли в отдел полиции и оставили там до утра. По данным SHOT, на Феррари составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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#подмосковье
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Организаторов госпереворота в Киргизии задержали до 10 января
13 ноября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/ HStocks

Членов группировки, которые планировали массовые беспорядки и последующий захват власти в Киргизии, будут держать под стражей минимум до 10 января, информирует пресс-служба Верховного суда республики Киргизия.
«По решению суда все задержанные в рамках этого дела взяты под стражу до 10 января 2025 года», — передала представитель суда.

Согласно киргизскому законодательству, после истечения этого срока следственные органы могут подать ходатайство о продлении ареста подозреваемых.

12 ноября МВД Киргизии заявило о задержании группировки из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Они намеревались инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.

По версии следствия, в день выборов в местные органы власти 17 ноября группировка хотела «под предлогом проведения национальных спортивных игр призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку» с целью последующего «насильственного захвата власти».

Правонарушителям предъявили обвинения в подготовке к организации массовых беспорядков, покушении на насильственный захват власти, участии гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

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#мвд
#власть
#человек
#киргизия
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Связали ремнями и избили: в Подмосковье двое мужчин изнасиловали девушку
Двое мужчин избили и изнасиловали девушку в Подмосковье
13 ноября 2024, 17:02

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, все произошло 10 ноября в квартире на улице Школьная. Мужчина повалили девушку на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. Однако на этом они не остановились. Один из молодых людей изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.

Девушка обратилась в полицию. Обоих задержали и возбудили уголовное дело.

Известно, что пострадавшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика. После случившегося мальчику понадобилась медицинская помощь.

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Оставившие часть в Коченево военные перед побегом разгромили её — видео
Самовольно ставившие часть в Коченево военные перед побегом разгромили её
13 ноября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Появились подробности дезертирства российских солдат в Новосибирской области. Самовольно оставившие воинскую часть в рабочем посёлке Коченево военнослужащие перед побегом разгромили её.
Свои действия дезертиры снимали на видео, сообщает телеграм-канал Baza, в распоряжении которого оказалась видеозапись. На кадрах видно, как солдаты бегают по помещениям, крушат стены и мебель, бьют окна, разбивают доску почёта. Один из них, комментируя происходящее, называет ситуацию настоящим бунтом.

О побеге стало известно сегодня рано утром. Семерых сбежавших военнослужащих уже задержали правоохранители. Поиски ещё пятерых продолжаются. Предположительно, они могли перебраться в соседнюю Кемеровскую область. Следователи выясняют, могли ли у дезертиров быть сообщники.






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#солдаты
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Арестованному за взятки ректору российского вуза вменяют распространение порно
13 ноября 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Арестованному за взятки ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому вменяют ещё одну статью. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте порнографических материалов.
В июне Ленинский районный суд города Воронежа арестовал Ендовицкого по делу о взятке, напоминает телеграм-канал Mash. Также был арестован заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, который был посредником при даче взятки. В конце 2022 года жена ректора ВГУ пыталась защитить докторскую диссертацию на тему «Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем». Однако женщина провалила защиту. Тогда Ендовицкий заплатил полтора миллиона рублей, чтобы жена всё-таки стала доктором наук.

В процессе следствия правоохранители нашли в телефоне ректора 11 роликов порнографического содержания с разными девушками. Теперь ему вменяют ещё одну статью: за незаконное распространение порнографических материалов.

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#суд
#женщина
#ректор
#взятка
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Mash: Преступники неделю следили за капитаном ЧФ перед подрывом его машины
13 ноября 2024, 15:45

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

Преступники семь дней следили за капитаном 1-го ранга Черноморского флота до того, как взорвать его автомобиль. Взрыв был устроен в Севастополе на улице Тараса Шевченко.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в следственных органах. Неизвестные установили взрывное устройство под днищем автомобиля российского военного моряка со стороны водителя. Затем оно было приведено в действие дистанционным способом. Офицеру оторвало обе ноги, спасти его врачи не сумели.

Следствие сразу посчитало основной версией расправы над капитаном, который был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, заказным убийством. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки. На Украине местный телеканал уже сообщил, что взрыв автомобиля в Севастополе был спланированной операцией СБУ.

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#врачи
#взрыв
#данные
#следствие
#сбу
#севастополь
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При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек
13 ноября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/grafoto

Один человек пострадал во время сильного пожара в общежитии в районе Выхино-Жулебино в Москве. У него колото резаные раны.
По предварительным данным, травмы он получил, когда выпрыгнул из окна, спасаясь от огня, сообщает телеграм-канал SHOT. Пожар начался на первом этаже в спортивном зале общежития ветеринарной академии имени Скрябина на Ташкентской улице. Затем огонь перекинулся на второй этаж. Несколько человек оказались заблокированы в помещениях. Сотрудники пожарно-спасательной службы эвакуировали их через окна.

Эвакуировано было 247 человек. Всего в общежитии проживали 470 студентов. В настоящее время пожар потушен. Возгорание ликвидировано на площади 65 квадратных метров.

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#пожар
#травмы
#человек
#возгорание
#сотрудники
#общежитие
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У цыган в Коркино забрали оружие и вручили им повестки после убийства таксистки
13 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/scaliger

В Коркино из домов цыганских семей было изъято оружие, а семерым гражданам призывного возраста были вручены повестки в военкомат. Об этом информирует газета «‎Аргументы и Факты».
Сообщается, что в Коркино прошла встреча с жителями, на которой присутствовали заместитель губернатора Алексей Фартыгин, областной прокурор Игорь Донгаузер, руководитель Следственного управления СКР по региону Алексей Колбасин, федеральный инспектор по Челябинской области Владимир Шишков, временно исполняющий полномочия главы округа Александр Орёл, начальник Главного управления МВД Сергей Космачев, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

Помимо этого, на встрече было уделено внимание соблюдению конституционной нормы об обязательном получении детьми основного общего образования в цыганских семьях. Отмечается, что это уже третья встреча за две с лишним недели, прошедшая после волнений в Коркино.

Напомним, что в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина-таксист. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в частном секторе, недалеко от фабрики «ЮжУралКартон». В ответ на трагедию на улицы вышли около 150 человек, требуя наказания для виновных. В социальных сетях появились ориентировки на подозреваемых — 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. В ходе конфликта они нанесли женщине четыре ножевых ранения и выбросили на обочину. Также сообщается, что жертву предварительно изнасиловали, а затем преступники покатались на её автомобиле и оставили его в другом районе.

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#мвд
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#женщина
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