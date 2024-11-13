В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха

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В Тюмени в цехе по производству мебельной продукции произошла трагедия. Из-за разрыва отопительного котла погибли два человека.
Трагический инцидент произошёл днём 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. После взрыва под обломками оказались директор и один из сотрудников предприятия. Оба мужчины получили смертельные ранения.
В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты и работники прокуратуры. Ведётся доследственная проверка. Правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников фабрики, устанавливают все детали и подробности происшедшего. Изымается вся документация, связанная с техникой безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем ходе расследования.
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