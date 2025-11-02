Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в ящике в подвале

02 ноября 2025, 15:58

В США пропавшую 13-летнюю девочку нашли живой в ящике в подвале

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В США 13-летнюю девочку, которая познакомилась с мужчиной и пропала, нашли живой в ящике в подвале его дома. Об этом сообщает The Guardian.