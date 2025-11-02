Достижения.рф

Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в ящике в подвале

В США пропавшую 13-летнюю девочку нашли живой в ящике в подвале
Фото: iStock/Андрей Клеменков

В США 13-летнюю девочку, которая познакомилась с мужчиной и пропала, нашли живой в ящике в подвале его дома. Об этом сообщает The Guardian.



Генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл сообщила, что преступники вышли на этого ребенка через интернет. Девочку подвергли эксплуатации и сексуальному насилию.

26-летнему Ки-Шону Крамити предъявлены обвинения в торговле людьми, незаконных связях с несовершеннолетними и сексуальном насилии над ребенком. Пострадавшую госпитализировали. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

