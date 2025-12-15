Ревнивец избил жену битой и изрезал ее ножом в российском регионе

15 декабря 2025, 20:02

Под Иваново ревнивец избил супругу битой и изрезал ножом

Фото: istockphoto/Chalabala

В Ивановской области мужчина из ревности напал на супругу и оставил ее на дороге. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.