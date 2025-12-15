Ревнивец избил жену битой и изрезал ее ножом в российском регионе
В Ивановской области мужчина из ревности напал на супругу и оставил ее на дороге. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным полиции, инцидент произошел неподалеку от одной из деревень Гаврилово-Посадского района. Предварительно, 35-летний мужчина под надуманным предлогом вывез жену на окраину, остановил машину на безлюдном участке и избил ее битой, после чего нанес ножевое ранение. Затем он уехал, оставив пострадавшую одну.
Женщина сумела остановить попутный автомобиль и попросить о помощи. Ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.
