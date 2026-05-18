В Подмосковье два мальчика сбежали из детского сада и пропали
В Подмосковье пропали двое детей, сбежавших из детского сада. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, полиция и волонтёры уже ищут мальчиков.
Дети покинули территорию дошкольного учреждения в Чехове во время дневной прогулки. Ребята зашли за веранду, пролезли под оградой и ушли в неизвестном направлении.
Сотрудники садика незамедлительно сообщили о случившемся родителям и обратились в полицию. К поискам уже подключились волонтёры. Сообщается, что некоторые из жителей города видели детей на улицах города. К настоящему времени об их местонахождении ничего не известно. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности.
Накануне дочь российской пианистки пропала в Мексике. Полиция и добровольцы ищут девочку после того, как она сбежала из приюта.
