В Подмосковье два мальчика сбежали из детского сада и пропали

Фото: Istock/Jsheets19

В Подмосковье пропали двое детей, сбежавших из детского сада. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, полиция и волонтёры уже ищут мальчиков.



Дети покинули территорию дошкольного учреждения в Чехове во время дневной прогулки. Ребята зашли за веранду, пролезли под оградой и ушли в неизвестном направлении.

Сотрудники садика незамедлительно сообщили о случившемся родителям и обратились в полицию. К поискам уже подключились волонтёры. Сообщается, что некоторые из жителей города видели детей на улицах города. К настоящему времени об их местонахождении ничего не известно. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Накануне дочь российской пианистки пропала в Мексике. Полиция и добровольцы ищут девочку после того, как она сбежала из приюта.

Ольга Щелокова

