Журналист из Москвы пропал без вести в тайском Бангкоке

11 мая 2026, 11:43

В Бангкоке пропал журналист из Москвы Андрей Скворцов

Фото: istockphoto/Prasit Supho

38-летний Андрей Скворцов, прилетевший в Бангкок из Вьетнама, исчез при невыясненных обстоятельствах. Как сообщил информированный источник «Российской газеты», журналист поселился в хостеле Y&D на знаменитой улице Кхаосан-роуд.





Из-за употребления слишком острой пищи у мужчины возникли проблемы со здоровьем, и он обратился в одну из местных клиник. Однако после лечения с ним произошли странные перемены. Соотечественники, видевшие его на майские праздники, отмечали неадекватное поведение. Одному из свидетелей Скворцов пожаловался на потерю денег и документов.



Позже полицейские действительно обнаружили человека, похожего по описанию на пропавшего. Он заявил стражам порядка об утере документов и средств. Правоохранители подвезли его к зданию российского посольства, но оно было закрыто из-за праздничных дней. Дальнейшая судьба москвича неизвестна.



Родственники Андрея уже вылетели в Бангкок, чтобы участвовать в поисках. К ним присоединились волонтеры — по городу расклеены ориентировки с приметами пропавшего.



