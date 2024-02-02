Пропавшую девять лет назад россиянку нашли в рядах ИГИЛ*

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Пропавшая девять лет назад жительница Ленинградской области вступила в ряды ИГИЛ*, об этом сообщает «РЕН ТВ».
В 2015 году стало известно о безвестной пропаже жительницы города Кириши в Ленинградской области.
Однако, позже стало известно, что девушка уехала в Сирию, где присоединилась к радикальной мусульманской группировке в качестве боевика. В настоящий момент россиянка находится в террористическом лагере боевиков в провинции Аль-Холь.
В Ленинградской области на «пропавшую» возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.
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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
Однако, позже стало известно, что девушка уехала в Сирию, где присоединилась к радикальной мусульманской группировке в качестве боевика. В настоящий момент россиянка находится в террористическом лагере боевиков в провинции Аль-Холь.
«Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщил собеседник издания.
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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
Евгения Парфентьева