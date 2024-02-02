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Пропавшую девять лет назад россиянку нашли в рядах ИГИЛ*

02 февраля 2024, 16:32
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Пропавшая девять лет назад жительница Ленинградской области вступила в ряды ИГИЛ*, об этом сообщает «РЕН ТВ».
В 2015 году стало известно о безвестной пропаже жительницы города Кириши в Ленинградской области.

Однако, позже стало известно, что девушка уехала в Сирию, где присоединилась к радикальной мусульманской группировке в качестве боевика. В настоящий момент россиянка находится в террористическом лагере боевиков в провинции Аль-Холь.


В Ленинградской области на «пропавшую» возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.

«Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщил собеседник издания.

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*Запрещённая на территории РФ террористическая организация
#ленинградская область
#религия
#сирия
#уголовное дело
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СК возбудит дело против педиатра столичной поликлиники за дискредитацию ВС РФ
02 февраля 2024, 16:34

Фото: iStock/simpson33

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра детской поликлиники в Москве, которая высмеяла гибель отца маленького пациента на СВО, а также оправдывала действия ВСУ. Об этом сообщает Следственный Комитет России.
Накануне стало известно, что педиатр детской столичной поликлиники № 140 насмехалась над погибшим на спецоперации отцом своего пациента. Известно, что доктор приехала из Украины.

По словам вдовы бойца спецоперации, она привела детей в филиал детской поликлиники на Бульваре Яна Райниса в Москве. Во время осмотра один ребенок начал капризничать, и доктор Надежда Буянова поинтересовалась, в чем причина такого поведения. Тогда женщина рассказала, что отец погиб в зоне СВО, и дети тяжело переносят его смерть. На что медик заявила, что он был «законной целью для Украины», добавив, что сами виноваты, так как «Россия напала на Украину, и все справедливо».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ход и результаты предварительного следствия контролирует центральный аппарат СК РФ.
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#ск рф
#педиатр
#сво
#бастрыкин
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Храм Николая Чудотворца в Голутвине горит в Москве
02 февраля 2024, 16:16

Фото: iStock/Diy1

В Москве в районе Якиманки горит Храм Николая Чудотворца в Голутвине. Об этом сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.
Согласно сообщению, из здания, построенного в XVII веке идёт густой чёрный дым. Сначала предполагалось, что горит строительный мусор. Однако по приезду пожарных выяснилось, что огнем охвачены два подсобных помещения.

В настоящее время пожар удалось локализовать на 10 квадратных метрах.

Ранее сообщалось, что в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники. Рассматривалось три возможные причины пожара на складе Wildberries в Шушарах. Первой версией называется поджог извне неопределенными лицами. Второй версией могло стать неосторожное обращение с огнем, а третьей — аварийная работа электросети.



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#пожар
#строительный москва
#храм
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СК: Суд в Астрахани вынес приговор россиянину за похищение и убийство людей
02 февраля 2024, 15:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Астраханской области вынес приговор местному жителю, который ограбил и похитил двух человек в 2002 году, об этом сообщили в Следственном комитет по региону.
Как удалось установить следствию, летом 2002 года в астраханском селе Черный Яр трое преступников похитили бизнесмена и его знакомую. Девушку вывезли в степь, где связали задушили, а парня спрятали в багажник. Подельники отправились к отцу похищенного, избили его и стали требовать выкуп. Мужчине удалось отбиться от злоумышленников и обратиться за помощью в полицию. Похищенного молодого человека они бросили в багажнике его же автомобиля.

Тогда удалось задержать только двоих фигурантов дела их трёх. Третий преступник был задержан в 2023 году.

Астраханский областной суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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#следственный комитет
#убийство
#похищение
#суд
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Wildberries сам заказал пенсионерке товаров на 107 тысяч рублей
02 февраля 2024, 14:57

Фото: IStock/Vera Tikhonova

Пенсионерке из Москвы пришлось заплатить Wildberries больше 30 тысяч рублей за товары, которые она не заказывала. Маркетплейс самостоятельно оформил заказ, а в службе поддержки отменить доставку не могли в течение нескольких дней.
В конце января 63-летняя Светлана Лавренчук получила смс о том, что с её карты списалось 2300 рублей за покупку в Wildberries. Женщина решила проверить информацию в приложении и ужаснулась: в личном кабинете висел заказ на 107 тысяч рублей.
«23 января в 16:44 мне пришла СМС от банка о том, что у меня списали 2311 рублей за покупка Wildberries. Я понимаю, что я заказывала всего два товара на 200 рублей и 400, и то несколько дней назад. Решила зайти на Wildberries и увидела, что у меня на 107 тысяч заказано товара. Я сначала, испугалась, подумала, что у меня эта сумма списалась. Но всё же нет. Я зашла в корзину, куда складывала всё, что хотела купить в будущем и увидела, что она пустая, а у меня там было 60 наименований», — рассказала покупательница «Радио 1».
Светлана попыталась решить проблему через горячую линию, но после долгого ожидания написала обращение в приложении и попросила как можно скорее отменить доставку. Четыре дня операторы требовали от пенсионерки версию приложения, телефона и браузера, при этом сам заказ отменять не спешили.
«Я начала писать претензии в приложении, так как кнопки “отменить заказ” нет. Дня четыре велась переписка, заказы они не отменяли. Спрашивали только по кругу, включен ли был у меня VPN, авиарежим, пытались узнать версию приложения… Я их просила сначала отменить заказ и потом решать проблему. Но они по кругу задавали одни и те же вопросы, спрашивали артикулы всех 60 товаров», — добавила Светлана Лавренчук.
Фото: Светлана
В результате женщине пришлось заплатить за возврат ненужных товаров 2500 рублей и 30 тысяч рублей за выкуп 15 товаров. Среди них подушка, набор для мангала, чехол для костровой чаши, кашпо, шезлонги и другое.
«Я в корзину складывала несколько разных видов шезлонгов для дачи, которые хотела сравнить и заказать чуть позже. Мне нужно было всего два шезлонга, а в итоге пришло 12 штук. Ещё четыре набора для мангала. В итоге я выкупила то, что и так хотела купить, но позже. Поняла, что сейчас заплачу за возврат пять тысяч, а потом всё равно придётся это покупать», — поделилась собеседница.
Фото: Светлана
Не опять, а снова?
Случай Светланы из Москвы, увы, не первый. Ранее жительница Подмосковья написала заявление на Wildberries, потому что система без её ведома оформила заказ всех товаров, которые хранились в корзине. С привязанной к Wildberries карты пытались снять за покупки 166 тысяч, но из-за нехватки денег, сделать этого не получилось. Девушка также обратилась в техподдержку маркетплейса с просьбой срочно отменить заказ, потому что он фиктивный. Но не вышло. Подобные истории рассказывают и пользователи соцсетей.
«У меня в июле такая же ситуация произошла. Что делать? Время идёт. заказы обрабатываются, а что бы всё вернуть — сумма 18400 за возврат», — пишут в соцсетях.
«Была такая ситуация. Приложение WB [Wildberries] заказало все позиции — 20 с чем-то штук из корзины без моего участия. Писала в тех. поддержку, не помогли. Кое-что выкупила, а за остальные вещи сняли деньги за возврат. Теперь в корзине вещи не держу», — жалуется россиянин.
«С карты списалось 83 тысячи рублей. Обидно, что я набирала в корзину разные вариации одних и тех же товаров, чтобы потом выбрать лучшее. Так что мне пришли 105 мужских трусов на любой вкус, 6 плоек для волос и 4 одинаковых черных рюкзака. Отказ от большинства товаров оказался платным, я всё утащила домой <…> Даже при самом хорошем раскладе мы потеряем около 12 тысяч на одних только возвратах», — рассказала жительница Перми 59.ru.
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах
В Красноярском крае решить проблему удалось благодаря Роспотребнадзору. Маркетплейс также без участия пенсионерки оформил заказ на 12 стульев, 19 письменных столов, обои и навесной шкаф для ванной, — общая сумма «покупки» составила 45 тысяч рублей. После обращения в Wildberries местной жительнице удалось частично отказаться от заказа, но аннулировать доставку 17 одинаковых письменных столов общей стоимостью почти 38 тысяч рублей не получилось. Она попробовала отказаться от товара, за что с её карты списали 17 тысяч рублей (по тысяче за каждый стол).
«Нами был подан иск с целью защиты прав потребителя (в данном случае пенсионера-инвалида). Суд полностью удовлетворил заявленные требования — в пользу красноярки с ООО “Вайлдберриз” взыскано 25 261 рубль, в том числе компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Что говорит Wildberries?
Журналист «Радио 1» направил запрос в компанию, однако ответа не получил. В середине июля прошлого года пресс-служба маркетплейса уже комментировала подобные случаи, сославшись на доступ других людей к телефону.
«Как показывает наша практика, 99 процентов таких “несанкционированных” покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например дети, пока смотрят мультики или играют с устройством. Последствия подобных «детских шалостей» весьма существенны: товары могут быть заказаны на другой конец страны, при этом компания и предприниматели несут дорогостоящие затраты на логистику и обработку заказов», — сообщили в Wildberries.
Действительно, ранее в медиапространстве уже проносилась история про детей, которые заказали с Wildberries товаров на несколько сотен тысяч. Однако в вышеперечисленных случаях списывать вину не на кого.

Wildberries сам заказывает товары: что делать?

Если маркетплейс оформил заказ без ведома покупателя, важно доказать этот факт, обратиться в несколько инстанций, заметил в беседе с «Радио 1» председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов:

Самое главное – это доказательство, был ли сделан заказ самим потребителем сознательно, или произошёл технический сбой на стороне компании. Вокруг этого будет строиться линия защиты, жалоба, иск в суд.

Если потребитель сам заказал товары, — неважно была ли это ошибка с его стороны или ребенок его это сделал, — он сам несёт определённую ответственность. Если он просто положил товары в корзину, и товар сам потом оформился, то, конечно, потребитель не должен отвечать.

Компания со своей стороны должна отслеживать такие истории и создавать фильтры, которые в случае неадекватных заказов – больших или нелогичных – должны требовать дополнительного подтверждение.

Если вы столкнулись с ошибкой со стороны маркетплейса, сначала нужно оформить претензию к компании для разрешения спора. Если он не разрешается, то нужно составить обращение, жалобу в Роспотребнадзор, а затем иск в суд, где придется доказывать, сам ли потребитель заказал или произошёл технический сбой на стороне компании.

«Радио 1» также направило запрос в Ассоциацию компаний интернет-торговли с просьбой оценить действия компании Wildberries

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#суд
#роспотребнадзор
#деньги
#потребитель
#покупки
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Жительница Верхней Пышмы получила сообщение о муже с СВО и умерла
02 февраля 2024, 14:38

Фото: iStock/Pinkypills

Свердловчанка получила сообщение о муже со спецоперации и скончалась, об этом сообщает E1.
«Командир, который находится с ним в зоне спецоперации, написал ей, что Гена погиб. У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала изданию сестра погибшей.

У пары остались трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Сейчас они находятся с тётей.

Также известно, что жену военного похоронили 31 января. После этого её сестре позвонили из местного военного комиссариата и заявили, что никакой подтверждённой информации о смерти Геннадия у них нет. Судьба мужчины до сих остаётся неизвестной, из подтверждающих его смерть фактов — только одного сообщение в мессенджере, после которого скончалась супруга.

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#смерть
#сво
#супруги
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В Хабаровске задержали сотрудника МВД за продажу данных о свидетеле за 800 тысяч
02 февраля 2024, 14:31

Фото: istock / ???? ??????

В Хабаровском крае задержан сотрудник правоохранительных органов за продажу личной информации находящегося под охраной государства свидетеля. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

По данным источник, 38-летний старший оперуполномоченный по особо важным делам регионального управления МВД России защищал свидетелей и мог распоряжаться материалам уголовных дел. За 800 тысяч рублей он предоставил неизвестному кадры отработки версий по преступлению и протокол допроса пострадавшего, которые хранились под грифом «совершенно секретно»

Оперативника задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного Кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#ук
#мошенничество
#кадры
#рф
#задержание
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Старовойт: Житель Курского села получил контузию в результате обстрела ВСУ
02 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Под обстрелом ВСУ Курской области мирный житель получил контузию, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава Курской области сообщил, что 2 февраля под обстрел Вооружённых сил Украины попало село Гуево Суджанского района.

«В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Старовойт.

По словам губернатора, дом пострадавшего также получил серьёзные повреждения. На опубликованном Старовойтом фото видно, что крыша строения полностью разрушена. Однако, глава региона заявил, что правительство окажет гражданам помощь в ремонте и восстановления пострадавшего под обстрелами жилья.

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#курская область
#обстрел
#всу
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Российскую семиклассницу жестоко избили в школьном туалете, а штраф получила ее мать
В Курганской области девочку избили в туалете из-за комментария в соцсети
02 февраля 2024, 14:07

Фото: istock / chameleonseye

В туалете школы №3 города Шумиха Курганской области девочка избила одноклассницу из-за скандала в социальной сети. О происшествии сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
Издание опубликовало видео, на котором школьница бьет сверстницу по голове, потом хватает ее за волосы и продолжает бить уже коленом. После ударов девочка сползает на пол и начинает плакать. Обидчица не планирует останавливаться, просит ее встать и продолжает избиение.

«Отделом образования Администрации Шумихинского округа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками МО МВД России «Шумихинский» и Прокуратуры района проводится проверка по данному факту», — ответил официальный аккаунт администрации города в сообществе «Реальная Шумиха» во «Вконтакте».
Мать пострадавшей девочки рассказала, что обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних, но вместо поддержи ее попытались оштрафовать за «неисполнение родительских обязанностей». По словам матери, инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты».

Известно, что обидчицу недавно сняли с учета в подразделении по делам несовершеннолетних. Она извинилась перед пострадавшей в кабинете директора, но через неделю продолжила издевательства.

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#проверка
#школы
#видео
#девочка
#школьница
#избиение
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Стало известно о планировании Украины к атаке российского Ил-76 с пленными
ТАСС: атаку на Ил-76 готовили заранее, Patriot открыл огонь из засады
02 февраля 2024, 13:44

Следственный комитет России

ВСУ заранее подготовили атаку военно-транспортный самолет на Ил-76. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По данным источника, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot выпустил две ракеты по самолету из засады, которая была установлена на поле в Харьковской области. Собеседник издания также пояснил, что система ЗРК требует достаточно много времени для развертывания.

«Есть у ПВО понятие засады. <…> ЗРК стоял с отключенной РЛС. Данные по эшелону борта они знали, ведь это согласовывалось с Украиной. Затем расчету передали команду на уничтожение, и они его атаковали», — заявил источник.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#пво
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