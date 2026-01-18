В Хакасии на перегоне Нанхчул — Бискамжа лопнул рельс из-за аномального мороза
Аномальные морозы в Хакасии вызвали повреждение рельса на железной дороге. Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик. Его слова приводит издание «Вести».
Инцидент произошёл в Аскизском районе на перегоне Нанхчул — Бискамжа. Холод привёл к разрыву рельса, что остановило движение поездов. Шесть грузовых составов задержали. Сейчас бригады ремонтируют путь.
Бученик добавил, что морозы повредили трубу в Абакане. Это вызвало прорыв на сетях холодного водоснабжения. В Черногорске произошло аварийное отключение электричества.
Ограничения коснулись 1050 домов в частном секторе. По прогнозам, в регионе температура может опуститься до -45 градусов. Возможны морозный туман и гололедица на дорогах.
Ранее синоптик предупредил москвичей о пике морозов.
Читайте также: