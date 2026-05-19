Пропавшую москвичку нашли убитой в диване
Пропавшую жительницу Москвы обнаружили мертвой внутри дивана в собственной квартире на улице Люблинской. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по столице.
В какой-то момент женщина перестала выходить на связь, и 18 мая ее сестра обратилась в полицию. Следователи и криминалисты при осмотре жилья пропавшей проверили диван, в котором позже нашли ее тело с множественными телесными повреждениями.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей, после чего установили причастность к расправе соседа по квартире — иностранца 1996 года рождения. Мужчина успел выехать за пределы России.
Подозреваемому готовятся предъявить заочное обвинение. В настоящий момент проводятся следственные действия по установлению возможных соучастников преступления.
