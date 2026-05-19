Катавшийся на велосипеде мальчик погиб под колесами грузовика в российском городе
В Краснодаре водитель грузовика насмерть сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок скончался в больнице, сообщил портал 93.RU в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 18 мая около 17:50. Предварительно, 28-летний водитель КАМАЗа на нерегулируемом перекрестке поворачивал направо и задел ребенка, который ехал по тротуару.
Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не смогли. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП на перекрестке около села Ильинка в Хабаровском крае. Там столкнулись пассажирский автобус 102-го маршрута, микрогрузовик и легковой автомобиль.
Прибывшие на место спасатели помогли пострадавшим выбраться из поврежденных машин, а медики доставили их в больницу.
