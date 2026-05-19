Пассажир бизнес-класса устроил дебош и вынудил посадить самолет
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом SU1446 из Москвы в Иркутск, экстренно приземлился в Сургуте из-за дебоша на борту. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
По его информации, мужчина из бизнес-класса поссорился с другим пассажиром и начал бросаться вещами. Экипаж не смог самостоятельно успокоить дебошира, поэтому пилоты приняли решение прервать полет и посадить лайнер.
