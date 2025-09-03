Пропавшую неделю назад Алёну Редько нашли мёртвой в лесу у Дона
Алёна Редько, пропавшая неделю назад, найдена мёртвой у берега Дона
Тело Алёны Редько, которую искали с 25 августа, обнаружили вечером 31 августа в лесополосе на левом берегу Дона. Её родственники подтвердили личность погибшей. Об этом сообщает Mash.
В последний раз девушку видели в Аксае — она села в автомобиль к своему бывшему мужу Сергею.
По его словам, он довёз её до Ростова и высадил там. Однако записи с уличных камер не зафиксировали его автомобиль на маршруте, который он указал.
Сергей утверждает, что не имеет отношения к исчезновению Алёны. Обстоятельства произошедшего выясняют следственные органы.
