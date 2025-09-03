Достижения.рф

В Ленобласти мигрант пытался затащить 13-летнюю девочку в кусты — видео

Фото: iStock/iweta0077

В Мурино Ленинградской области 39-летний мигрант пытался затащить 13-летнюю девочку в кусты. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.



Как стало известно, иностранец работает строителем. Его задержали правоохранители. На допросе мужчина утверждал, что хотел познакомиться и погулять с ребенком. На видео запечатлено, как мигрант подходит к девочке с самокатом и пытается увести ее в лес. Неадеквата остановила прохожая, которая отбила из его рук ребенка.

Иностранцем оказался приезжий из Средней Азии. Он работает каменщиком на стройке и проживает там же в недоделанной квартире.


Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0