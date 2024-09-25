В Самарской области найдено тело похищенной женщины с перерезанным горлом

Ключевой для Штатов на Ближнем Востоке танкер-заправщик ВМС США врезался в неизвестный объект в Аравийском море и получил повреждения. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на анонимный источник в американском флоте. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.