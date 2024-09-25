В Самарской области найдено тело похищенной женщины с перерезанным горлом

Фото: iStock/Biserka Stojanovic
В Самарской области была обнаружена 47-летняя Наталья Сизова с перерезанным горлом. Женщина пропала накануне своего дня рождения, когда двое неизвестных мужчин похитили её, увезя на её же автомобиле Toyota RAV4. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, в настоящее время рассматриваются две основные версии похищения и убийства: угон автомобиля и любовный треугольник. Предварительно отмечается, что у замужней Натальи могла быть близкая связь с женатым мужчиной. У нее остался сын.
Напомним, что инцидент произошел поздним вечером 22 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Наталья шла возле дома, а в этот момент на неё набросились двое мужчин и увезли женщину в неизвестном направлении. Похитители были одеты в тёмную одежду, на лицах у них были маски.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.
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Напомним, что инцидент произошел поздним вечером 22 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Наталья шла возле дома, а в этот момент на неё набросились двое мужчин и увезли женщину в неизвестном направлении. Похитители были одеты в тёмную одежду, на лицах у них были маски.
Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.
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Дарья Осипова