Вышел из леса с наркотиками: в Подмосковье задержали приезжего из Хабаровска

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 26-летнего уроженца Хабаровского края по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Молодой человек был задержан, когда выходил из леса возле одного из садоводческих товариществ Электрогорска. В рюкзаке у задержанного полицейские нашли портативную колонку, в которой лежали два пакета со светлым порошком общей массой около двух килограммов. Экспертиза показала, что этот порошок является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». До суда молодого человека оставили под стражей.
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