В Москве задержали двух офицеров МО РФ за крупные взятки

Фото: iStock/Yingko
Силовики задержали в Москве двух офицером Минобороны РФ по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в 2021 году представители предприятий, исполняющих гособоронзаказы на поставку электропродукции и кабеля для нужд МО РФ на сумму 1,2 млрд рублей, договорились с Популовским и Зориным об ослаблении контроля приемки товаров за крупную взятку. С 2021 по 2024 год, задержанные получили не менее 11 млн рублей.
Подозреваемые уже признали вину. В настоящее время выясняется их причастность к другим подобным преступлениям.
Читайте также:
Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО РФ около 1 млрд рублей
Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ
Стала известна сумма взятки, в которой подозревают экс-замминистра обороны Иванова
Элина Позднякова