Пропавшая школьница нашлась в российском регионе
На Кубани нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу
В Краснодарском крае успешно завершились поиски 15-летней Анастасии Кудриной, которая пропала 17 августа в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Школьница вышла из дома в понедельник и внезапно перестала выходить на связь с семьей. Ее розыском занимались полицейские и волонтеры.
«Найдена, жива! Кудрина Анастасия Святославовна, 15 лет», — говорится в сообщении.До этого появилась информация, что в день исчезновения на девочке была белая футболка, черные шорты и фиолетовые резиновые шлепанцы. Информация о том, в каком состоянии находится подросток и при каких обстоятельствах его нашли, не приводится.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области успешно завершились поиски 16-летней девушки, пропавшей в лесу. Ее обнаружили живой спустя трое суток в зеленом массиве неподалеку от места исчезновения.