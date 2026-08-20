Пропавшая школьница нашлась в российском регионе

20 августа 2026, 13:22

На Кубани нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу

Фото: iStock/blinow61

В Краснодарском крае успешно завершились поиски 15-летней Анастасии Кудриной, которая пропала 17 августа в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».





Школьница вышла из дома в понедельник и внезапно перестала выходить на связь с семьей. Ее розыском занимались полицейские и волонтеры.

«Найдена, жива! Кудрина Анастасия Святославовна, 15 лет», — говорится в сообщении.