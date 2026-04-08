Пропавшую сразу после третьих родов женщину нашли спустя 42 года
Жительницу Индианы, пропавшую в 1974 году после рождения третьего ребёнка, обнаружили спустя 42 года, но она отказалась возвращаться в семью. Об этом сообщает Daily Mirror.
На момент исчезновения Луле Энн Гиллеспи-Миллер было 28 лет. Она пропала из дома на фоне тяжёлой жизненной ситуации: в автокатастрофе погиб её муж, а дочь подверглась групповому изнасилованию. Как оказалось, американка оставила семью намеренно и долгое время скрывалась, живя в Техасе под чужим именем.
В 2014 году частный детектив, которого наняла дочь пропавшей Тэмми Миллер, нашёл Лулу. Тэмми разыскивала мать более 40 лет. В 2016 году 69-летняя женщина согласилась на телефонный разговор с дочерью, но беседа продлилась всего две минуты. Тэмми призналась, что счастливого финала, как в голливудских фильмах, не получилось. Лула не захотела продолжать общение, и семья не воссоединилась.
